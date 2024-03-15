Угальде рассказал, что думает о Промесе

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с журналистами высказал мнение об одноклубнике Квинси Промесе.

«Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах мы играли за одну команду - «Твенте». Так что было, о чем поговорить. Он мне очень понравился», - передает слова форварда «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промеса арестовали в ОАЭ и могут экстрадировать в Нидерланды. На родине футболиста могут посадить в тюрьму на 7,5 лет. Ранее Квинси признали виновным в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на родственника.