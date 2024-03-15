Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал о своём состоянии

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своём состоянии после полученной травмы осенью прошлого года.

Игрок отметил, что чувствует себя лучше, и как раз будет пауза на сборные.

«Есть время полностью восстановиться и набрать форму, чтобы быть готовым играть все 90 минут», - приводит слова Литвинова «Матч ТВ». В текущем сезоне футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что после возобновления сезона РПЛ Литвинов не сыграл против «Зенита» (0:0) и провел 20 минут в матча против воронежского «Факела» (0:2).