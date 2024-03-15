Тикнизян не сыграет за сборную Армении - названа причина

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не примет участия в ближайших товарищеских матчах сборной Армении в марте. Об этом отрапортовала пресс-служба федерации футбола страны.

«Тикнизян пропустит предстоящие товарищеские матчи из-за травмы. Давайте направим позитивную энергию на скорейшее выздоровление Наира», - говорится в заявлении федерации футбола.

Напомним, что защитник получил повреждение по ходу кубкового матча «железнодорожников» и «Балтики». Тикнизян был заменен из-за травмы на 60-й минуте.

В марте сборная Армении сыграет товарищеские матчи с Косово и Чехией.