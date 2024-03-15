«Урунов №2»: фанаты раскритиковали Кривцова после фото с атрибутикой Gucci

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов показал свой фотографию в своём телегра-канале. Футболист подписал публикацию: «Раздаём стиль».

Не всем данное фото пришлось по душе. Некоторые комментарии были с критикой.

«Такую же игру не раздаешь пока что», - @enjoyer

«Урунов №2?» - @my name

21-летний Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне центральный полузащитник провёл за клуб 25 матчей, отметившись двумя голами. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029 года.

Ранее «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича и назначил Мурада Мусаева до окончания текущего сезона.