Ветеран «Спартака»: «Потолок команды - четвёртое место»

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака, а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Красно-белые» обречены болтаться за пределами тройки сильнейших. Их потолок - четвертое место, и это еще в лучшем случае, так как в команде творится полный бардак», - передает слова эксперта Sportbox.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе потерпел поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. После 20 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.