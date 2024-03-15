Акинфеев рассказал, думал ли об уходе из ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, думал ли он о возможном уходе из клуба по ходу карьеры.

«Были ли мысли уйти из ЦСКА? Все знают, что по мне даже ни одного предложения не было, по словам Евгения Ленноровича, - ни из Европы, ни из России», - сказал Акинфеев «Чемпионату».

За ЦСКА Акинфеев выступает уже больше двадцати лет. За это время вратарь провёл более 750 официальных матчей. В апреле капитан ЦСКА отметит свой 38-й день рождения.

После двадцати туров Премьер-лиги ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на восемь очков.

Акинфеев ответил, думал ли о завершении карьеры