Мележиков — о Джикии: Не теряю надежды, что руководство и футболист найдут компромисс

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о защитнике столичного клуба Георгие Джикие.

Спортивный функционер надеется, что руководство клуба и сам игрок найдут компромисс, но при этом Джикия должен понимать, что по новому контракту ему никто не предложит те деньги, которые он получает сейчас.

«Это касается и других игроков, включая Зобнина, у которого летом заканчивается контракт. Моложе-то они не становятся», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.