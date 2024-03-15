Акинфеев ответил, думал ли о завершении карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу возможного завершения футбольной карьеры. По словам 37-летнего футболиста, он никогда не думал о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

«Тело, конечно, даёт о себе знать, но всё не так плохо. У меня даже ни разу не было мыслей завершить карьеру. Я давно мог сказать, что мне всё надоело, но смысл, если это неправда?» - цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев отметил, что с годами рутина несколько приедается, однако футбол является работой, которая приносит ему удовольствие.

В сезоне 2023/2024 Игорь Акинфеев провёл 19 официальных матчей, в которых пропустил 21 гол. ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.