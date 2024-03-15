Хиддинк - о Промесе: «Справедливость восторжествует»

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк, ранее руководивший сборной России, высказался о ситуации вокруг нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Справедливость восторжествует... Вы должны знать, что такое справедливость», - передает слова наставника «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 32-летнего нападающего арестовали в ОАЭ. Вполне вероятно, что Промеса экстрадируют в Нидерланды. На родине у Квинси есть два уголовных срока. Футболиста приговорили к шести годам за контрабанду наркотиков, а также на полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата.