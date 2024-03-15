Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Длинную отдал – и стоишь отдыхаешь»: Акинфееву не нравится разыгрывать мяч

15 Марта 2024 • 12:23 Комментировать

Опытный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему современного стиля игры, в котором вратари участвуют в розыгрышах мяча низом. По словам капитана «армейцев», ему комфортнее играть по старинке через длинные выносы.

«Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдёт», - цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев отметил, что он не подстраивался под моду разыгрывать мяч низом. По словам футболиста, он сразу же сказал, что для него «чем проще, тем лучше».

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. На днях команда обыграла «Ростов» и пробилась в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в конце марта – против «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
13:45 · Россия. Премьер-лига
Угальде рассказал, что думает о Промесе
13:32 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал о своём состоянии
13:20 · Кубок России
Определились пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
13:07 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян не сыграет за сборную Армении - названа причина
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Урунов №2»: фанаты раскритиковали Кривцова после фото с атрибутикой Gucci
12:51 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Потолок команды - четвёртое место»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, думал ли об уходе из ЦСКА
12:42 · Россия. Премьер-лига
Мележиков — о Джикии: Не теряю надежды, что руководство и футболист найдут компромисс
12:31 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев ответил, думал ли о завершении карьеры
12:31 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк - о Промесе: «Справедливость восторжествует»
12:23 · Россия. Премьер-лига
«Длинную отдал – и стоишь отдыхаешь»: Акинфееву не нравится разыгрывать мяч
12:19 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл со «Спартаком» в финале Кубка России»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Мележиков высказался об экс-тренере «Спартака» Витории
11:44 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «До лета не надо убирать Абаскаля из «Спартака»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Мележиков рассказал, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна
Все новости
Рекомендуем