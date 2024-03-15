«Длинную отдал – и стоишь отдыхаешь»: Акинфееву не нравится разыгрывать мяч

Опытный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему современного стиля игры, в котором вратари участвуют в розыгрышах мяча низом. По словам капитана «армейцев», ему комфортнее играть по старинке через длинные выносы.

«Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдёт», - цитирует Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев отметил, что он не подстраивался под моду разыгрывать мяч низом. По словам футболиста, он сразу же сказал, что для него «чем проще, тем лучше».

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. На днях команда обыграла «Ростов» и пробилась в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в конце марта – против «Сочи».