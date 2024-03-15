Радченко: «Хочу, чтобы «Зенит» сыграл со «Спартаком» в финале Кубка России»

Экс-футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от жеребьевки полуфинальной стадии Кубка России.
«Каждая команда может преподнести сюрприз. Конечно, всем хотелось, чтобы «Зенит» в финале турнира встретился со «Спартаком», это было бы интересно. Но для этого какой-либо команде нужно вылететь в Путь регионов», - передает слова Радченко «Чемпионат».
Напомним, что в полуфинал Пути РПЛ Кубка России пробились московские «Спартак» и ЦСКА, петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Жеребьевка турнира состоится сегодня, 15 марта, начало – 13:00 по московскому времени.
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