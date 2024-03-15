Мележиков высказался об экс-тренере «Спартака» Витории

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об экс-главном тренере столичного клуба Руе Витории.

Спортивный функционер отметил, что у португальского специалиста другой менталитет, ведь он привык, что в «Бенфике» работают одни профессионалы, и там не нужно никого подгонять, но он пытался объяснить, что в России так не работает.

«Руй прислушивался, потихоньку менялся. Начал больше внимания уделять игрокам, особенно россиянам, устраивал индивидуальные беседы», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Витория руководил «Спартаком» с мая по декабрь 2021 года.