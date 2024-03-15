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«Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели рубрика

15 Марта 2024 • 11:58 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какого тренера хотят видеть в «Спартаке», что за важное условие «Реал» выдвинул Килиану Мбаппе, и кто может возглавить «Манчестер Сити» после ухода Хосепа Гвардиолы. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартаку» выбрали нового тренера

В скором времени в «Спартаке» может смениться тренер – в клубе обсуждают возможность расставания с Гильермо Абаскалем. Слухи связывают с «красно-белыми» целый ряд специалистов. Есть информация, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал предпочитает видеть у руля команды Артура Жорже. При этом Амарал якобы сомневается в кандидатурах Станислава Черчесова и Валерия Карпина, в том числе из-за совмещения последним двух должностей. Что касается Жорже, ныне работающего с «Брагой», то Амаралу было бы комфортнее работать со своим соотечественником.

Проблемы Ивича перед увольнением

В «Краснодаре» сменился главный тренер уже после трёх весенних матчей. Потеря лидерства в РПЛ и вылет из Кубка России повлекли за собой отставку Владимира Ивича. В прессе появилась информация о том, с какими проблемами столкнулся сербский специалист. Так, после ничьей с «Рубином» в раздевалку пришёл генеральный директор клуба Владимир Хашиг, который устроил разбор полётов с футболистами. Ивич потребовал от Хашига выйти из помещения, отметив, что в раздевалке решения принимает тренер. Гендиректор ушёл, но обиделся и доложил о случившемся владельцу клуба Сергею Галицкому.

А после поражения от «Ростова» Галицкий общался с Ивичем в грубой форме. Тренеру не понравился тон, и он попросил руководителя следить за языком. В общем, в отношениях Ивича с боссами «Краснодара» были проблемы, и это наверняка сказалось. 

«Реал» шантажирует Мбаппе

Мало кто сомневается в том, что летом Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». При этом официально о переходе пока не было объявлено – идут переговоры. Если верить слухам, «сливочные» поставили Мбаппе важное условие. Клуб запретит футболисту играть на футбольном турнире летней Олимпиады. При этом Килиан очень хочет выступить на домашних Играх, а твёрдую позицию «Реала» он якобы воспринимает не иначе как шантаж.

На неделе просачивалась и другая информация о Мбаппе. Так, форвард якобы будет играть за «Реал» под номером 9. Также сообщалось, что жертвой трансфера Мбаппе может стать Родриго. Бразилец понимает, что приезд француза ограничит его игровое время, поэтому он думает о смене клуба.

В то же время слухи говорят и о возможной продаже «Реалом» Винисиуса. Мадридцам не нравится тот факт, что бразильца сопровождают скандалы. Сумма сделки может достигнуть 200 миллионов евро.

Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Ближайшим летом сменить клубную прописку может Неймар. Поговаривают, что звёздный бразилец всерьёз рассматривает вариант с возвращением в «Барселону». Неймар якобы считает, что лето-2024 будет идеальным моментом для камбэка. Форвард, ныне представляющий «Аль-Хиляль», даже готов серьёзно подвинуться в финансовых требованиях, чтобы «Барса» могла подписать с ним контракт. Но даже при этом заключить сделку «сине-гранатовым» будет сложно – придётся кого-то продавать.

 «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле

В «Манчестер Сити» осознают, что в ближайшие годы Хосеп Гвардиола покинет должность главного тренера. В клубе уже сейчас строят планы на случай ухода титулованного специалиста. Если верить слухам, «горожане» в качестве замены для Гвардиолы определили Мичела, который сейчас хорошо показывает себя в «Жироне». Как известно, «Манчестер Сити» и «Жирона» имеют общих владельцев, что упрощает процесс перехода специалиста в гранд Английской премьер-лиги.

Слухи собирал Александр Тихий.

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