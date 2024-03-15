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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: «До лета не надо убирать Абаскаля из «Спартака»

15 Марта 2024 • 11:44 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о будущем наставника «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«До лета не надо убирать Абаскаля. Пускай доиграет чемпионат как есть. Дальше уже будет видно. Может, «Спартак» выиграет все оставшиеся игры, и Абаскаль останется тренером», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» одолел «Оренбург» по сумме двух матчей и пробился в полуфинал Кубка России. В Премьер-лиге подопечные Абаскаля набрали 31 очко после 20 туров и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице.

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