Мележиков рассказал, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что изменилось в столичном клубе после ухода Леонида Федуна.

Спортивный функционер отметил, что, когда Федун руководил командой, то только он был единственным центром принятия решений, а нынешнему руководителю Олегу Малышеву тяжелее объяснять болельщикам какие-то вещи, поэтому он отделывается общими фразами, при этом безусловно присутствует коллективный стиль управления.