Агент Гурцкая — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Я думаю, что РПЛ потеряет яркую команду»

Агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

Агент отметил, что руководство «быков» сделало большую ошибку, ведь увольнение сербского специалиста является большой катастрофой.

«Я думаю, что РПЛ потеряет яркую команду, которая могла на равных бороться с лидерами футбола России», - заявил Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, что Ивич был отправлен в отставку после вылета из Кубка России, а новым главным тренером стал Мурад Мусеав, который уже руководил командой.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» один балл.