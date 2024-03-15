Бубнов: «Спартак» опять кинули на деньги»

Бывший защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о новичке «красно-белых» Манфреде Угальде. Аналитику не понравилась игра форварда в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).

«Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что «Спартак» опять кинули на деньги», - передает слова Бубнова Sportbox.

Угальде был куплен «Спартаком» у нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Контракт с 21-летним игроком подписан на четыре года.