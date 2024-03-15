Хлусевич — о выступлении «Спартака»: «Раздувают из мухи слона»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о выступлении столичного клуба во второй части сезона.

Игрок отметил, что все раздувают из мухи слона, хотя ничего страшного не произошло.

«Не спорю, что поражение от «Факела» — это плохо, мы отскочили по очкам. Главное — продолжать бороться и выигрывать следующие матчи», - приводит слова Хлусевича Sport24.

Напомним, что за десять туров до конца чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице, уступая московскому «Динамо», которое идёт на третьей строчке, семь очков. Также они смогли пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.