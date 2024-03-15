Раскрыта позиция «Спартака» по тренеру Жорже

Поговаривают, что в обозримом будущем «Спартак» может пойти на смену тренера. Так, после недавнего поражения от «Факела» (0:2) усилилось давление на рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Слухи связывали «Спартак» с Артуром Жорже из «Браги», но, согласно данным Metaratings, этот специалист в шорт-лист москвичей не входил.

Отмечается, что «Спартак» не рассматривал и молодых тренеров с Балкан, никогда не работавших в России.

Напомним, что в четверг «Спартак» обыграл на своём поле «Оренбург» (3:1) и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч «красно-белые» проведут после паузы на матчи сборных.