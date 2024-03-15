Мележиков рассказал, что Сетьен мог возглавить «Спартак» после Тедеско

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что в середине сезона-2020/21 столичный клуб мог возглавить Кике Сетьен.

Спортивный функционер отметил, что тогда команда оказалась в сложнейшей ситуации, ведь после игры против питерского «Зенита» Доменико Тедеско на пресс-конференции неожиданно для всех объявил о том, что не будет продлевать соглашение.

«Все шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а «Спартак» возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Однако по итогу итальянский специалист извинился перед командой и проработал до конца сезона.