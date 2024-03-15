Канчельскис: Борьба «Краснодара» и «Динамо» за чемпионство — это временно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что ещё в начале сезона говорил, что питерский «Зенит» займёт первое место, а другие команды уже будут бороться за второе и третье места, а то, что «Краснодар» и «Динамо» навязали борьбу, является временным эффектом.