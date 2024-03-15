Уткин: «Отставка Ивича - решение одного человека»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин высказал мнение об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Краснодар» - это клуб частный, и любое важное решение - это всегда то, что называется по-английски one-man decision, то есть решение одного человека», - рассказал Уткин на своем канале в ютубе.

Об отставке Ивича был объявлено два дня назад. Освободившееся место рулевого команды занял Мурад Мусаев.

После 20 туров Российской премьер-лиги «быки» набрали 39 баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» составляет одно очко.