Мележиков рассказал о конфликте с Федуном

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об экс-владельце столичного клуба Леониде Федуне.

Спортивный функционер отметил, что он отговаривал бизнесмена от увольнения главного тренера Руя Витории, и рассказал, что они даже повздорили из-за этой ситуации.

«Даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 53-летний португальский специалист возглавил столичный клуб в мае 2021 года, но уже в декабре был отправлен в отставку.

Мележиков же работал в системе «Спартака» с 2015 году и прекратил сотрудничество с «красно-белыми» летом прошлого года.