Акинфеев: «Восьмое место - не уровень ЦСКА»

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о восьмом месте «армейцев» после осенней части сезона-2023/2024 РПЛ.
«Восьмое место - это антирекорд. До этого сезона ниже пятого места мы перед перерывом не падали. Понимали, что восьмое место - не уровень ЦСКА. Клуб с такой историей не должен опускаться так низко», - передает слова голкипера «Чемпионат».
После возобновления чемпионата России ЦСКА поднялся в турнирной таблице. «Армейцы» набрали четыре очка в двух встречах и сейчас занимают четвертое место. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.
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