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Губерниев раскритиковал руководителей «Спартака», которые взяли Промеса на сборы в ОАЭ

15 Марта 2024 • 10:02 Комментировать (1)

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководителей «Спартака», которые приняли решение взять нападающего Квинси Промеса на сборы в ОАЭ.

Специалист считает, что преступники не должны играть в чемпионате России, где бы они не совершили преступление.

«Если брать игровую сторону, то кто же те люди, которые отправили Промеса вместе с командой в ОАЭ? Это абсолютная близорукость», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что 32-летний футболист был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, так как он был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду запрещённых веществ и нападения на двоюродного брата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Папаня
15 Марта 2024 в 10:33
Ты, губерниев, либо крестик сними, либо трусы надень.
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