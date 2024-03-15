Губерниев раскритиковал руководителей «Спартака», которые взяли Промеса на сборы в ОАЭ

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал руководителей «Спартака», которые приняли решение взять нападающего Квинси Промеса на сборы в ОАЭ.

Специалист считает, что преступники не должны играть в чемпионате России, где бы они не совершили преступление.

«Если брать игровую сторону, то кто же те люди, которые отправили Промеса вместе с командой в ОАЭ? Это абсолютная близорукость», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что 32-летний футболист был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, так как он был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду запрещённых веществ и нападения на двоюродного брата.