Стало известно, сможет ли Промес вернуться в «Спартак»

Стали известны новые подробности по ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландца задержали в ОАЭ и могут экстрадировать на родину, где у него есть два уголовных срока.

Адвокатская контора «Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants» оценила вероятность того, что футболиста передадут Нидерландам. Шансы такого развития событий составляют 90 процентов. В 10% человек может попросить убежище, но этот вариант маловероятен. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Ранее было еще одно заседание, в ходе которого игрока осудили на 1,5 года за нападение с ножом на родственника.