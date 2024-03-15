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«Спартак» точно не «сливает» Абаскаля: Команда показала свои болевые точки в Кубке России

15 Марта 2024 • 09:19 Комментировать

В четверг «Спартак» обыграл «Оренбург» и пробился в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается сделать какие-то выводы из этой встречи.

Почему «Спартак» играл медленно в первом тайме?

«Спартак» провёл неоднозначный матч против «Оренбурга». Особенно странно «красно-белые» выглядели в первом тайме. После поражения в гостевом матче дома подопечные Гильермо Абаскаля быстро пропустили и уступали в два мяча по сумме двух поединков. Казалось, что «Спартак» должен был резко прибавить, однако до перерыва команда перекатывала мяч в неспешном темпе.

Дальше каждый может сам выбрать мнение, что это было. Одни скажут, что команда действовала безвольно, не показывая желания и рвения. Другие же увидят в этом спокойствие более сильного коллектива – мол, «Спартак» просто выматывал слабого соперника. Где правда? Каждый может ответить сам, исходя из собственного взгляда выбрать правильную точку зрения. Если же подгонять ответ под результат, то, скорее всего, второе вернее.

Второй тайм показал, что Абаскаля точно не «сливают»

После перерыва «Спартак» именно на классе легко и разобрался с «Оренбургом». Стоило «красно-белым» немного включить скорости, как уральцы развалились. Москвичи забили два гола, а могли ещё. Оформив нужный результат, «Спартак» спокойно пытался довести матч до победы, оставил соперника в меньшинстве. Можно было сказать, что «красно-белые» идеально проводили концовку, не допусти они за пару минут провал, когда Селихов выручил.

Пожалуй, показательно то, что игроки точно не «сливают» тренера, как иногда принято говорить в отечественном футболе. Не пройди «Спартак» «Оренбург» – и судьба испанца, кажется, была бы решена. Однако игроки вышли на второй тайм с настроем и вытащили матч. С другой стороны, не стоит говорить, что кто-то прямо бился за тренера. Показательных голов с наставником отмечено не было. В конце концов футболисты могли сражаться за себя, за возможность побороться за трофей.

Зиньковский начинает чувствовать себя лидером, Угальде всё так же не может толком пробить

Если говорить персонально, то стоит отметить Антона Зиньковского. Именно от него сейчас ждут, что он станет лидером команды после всех злоключений Промеса, которого вряд ли стоит ждать. В матче с «Оренбургом» российский вингер всё больше брал игру на себя, был заметнее. Гол должен добавить ему уверенности, тем более что Зиньковский здорово всё исполнил в своём эпизоде.

Угальде же продолжает оставлять странноватое впечатление. Активен в подыгрыше и прессинге, здорово перемещается. Однако как только костариканец оказывается на ударной позиции – следует какой-то невнятный тычок. Учитывая, что Угальде – это нападающий, такие действия от него в завершающей стадии выглядят странными. Соболев тоже умеет играть в подыгрыше, но это не мешает ему наносить акцентированные выстрелы. Угальде же не просто не забивает, он толком не может совершить поставленный удар.

«Спартак» наконец-то забил в 2024 году: кто из игроков Абаскаля придумал волевую победу над «Оренбургом»

Абаскаль: «Команда показала, что может идти вперёд»

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России РПЛ Гильермо Абаскаль ещё теги
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