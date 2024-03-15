Мележиков назвал лучшее решение Заремы в «Спартаке»

«Удержать Тедеско. Она была инициатором. Ход оправдал себя на 100%. Ну и с приглашением Ваноли с Каттани угадала. Хотя Кубок России не только их заслуга. На трофей эффективно сработал весь клуб», - приводятся слова Мележикова на страницах «Спорт-Экспресса».