Мележиков назвал лучшее решение Заремы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о лучшем решении Заремы Салиховой, жены экс-владельца «красно-белых» Леонида Федуна.
«Удержать Тедеско. Она была инициатором. Ход оправдал себя на 100%. Ну и с приглашением Ваноли с Каттани угадала. Хотя Кубок России не только их заслуга. На трофей эффективно сработал весь клуб», - приводятся слова Мележикова на страницах «Спорт-Экспресса».
В настоящий момент «Спартак» принадлежит компании «Лукойл». По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и находятся на шестой позиции в таблице.
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