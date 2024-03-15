Мележиков раскрыл свою зарплату после возвращения в «Спартак»

Бывший гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков поведал о своем возвращении в стан «красно-белых» в 2019 году.

«Газизов предложил стать директором по безопасности. Зарплата - 250 тысяч «грязными». Он был непреклонен: или соглашаешься, или расходимся. Зарплата была для меня на втором плане, и я дал добро», - передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко после 20 туров. Команда располагается на шестой позиции в таблице. В следующем матче «народная команда» на домашнем стадионе встретится с екатеринбургским «Уралом».