Мележиков назвал сумму, за какую «Спартак» продал Кокорина

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «народной команды» в итальянскую «Фиорентину».

«Переговоры шли тяжело. Изначально они предложили за Кокорина четыре миллиона евро. Мы хотели не меньше девяти. После долгих дискуссий сошлись на шести с половиной миллионах», - передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в 2021 году, но не смог себя проявить в Серии А. С 2022 года Александр на правах аренды выступает за «Арис». В прошлом сезоне он был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра.