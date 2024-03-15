Мележиков рассказал о проблемах в отношениях с Абаскалем

Евгений Мележиков, бывший генеральный директор московского «Спартака», рассказал о проблемах в построении деловых отношений с наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Нельзя прыгать через голову руководителя! Гильермо после подписания нового контракта даже мелкие проблемки предпочитал обсуждать не со мной, а с акционерами. Для чего? Хотя я всегда был рядом, помогал», - приводятся слова Мележикова на страницах «Спорт-Экспресса».

Абаскаль занимает пост главного тренера московского коллектива с лета 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.