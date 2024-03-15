Экс-гендиректор «Спартака»: «Абаскаль должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу»

«Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу. Для футболистов честность - самое главное. Здесь к Абаскалю возникли вопросы. Не только у меня - у всей команды», - приводит слова бывшего руководителя «Спорт-Экспресс».