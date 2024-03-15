Экс-гендиректор «Спартака»: «Абаскаль должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Тренер должен находить общий язык с игроками, а не заниматься их воспитанием в ущерб клубу. Для футболистов честность - самое главное. Здесь к Абаскалю возникли вопросы. Не только у меня - у всей команды», - приводит слова бывшего руководителя «Спорт-Экспресс».
34-летний испанский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» в июне 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025-го.
По итогам 20 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в таблице.
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