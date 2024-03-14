Воспитанник «Краснодара» Латышонок отреагировал на отставку Ивича

На днях в Российской премьер-лиге случилась первая громкая отставка весны – пост главного тренера «Краснодара» покинул Владимир Ивич, работавший в клубе более года. Воспитанник академии «быков», ныне страж ворот «Балтики» Евгений Латышонок отреагировал на уход серба из команды.

«Удивлён этому, но не более. Сейчас я сконцентрирован на своем клубе», - кратко сказал Латышонок телеканалу «Матч ТВ».

На тренерском мостике Ивича заменил Мурад Мусаев, ранее уже тренировавший «Краснодар». «Быки» после 20 туров РПЛ идут на втором месте и лишь на балл отстают от питерского «Зенита», действующего чемпиона России.