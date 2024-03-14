Тимур Сулейманов признался, что ему тяжело даётся соблюдать пост в Рамадан

Тимур Сулейманов, форвард столичного «Локомотива» рассказал о том, как изменилась его жизнь с момента наступления священного месяца Рамадан. Сулейманов соблюдает пост и не ест, и не пьёт воду до захода солнца (ифтара).

«Честно говоря, мне очень тяжело, но тренеры видят, где‑то поддерживают словом или еще чем‑то. Михаил Михайлович [Михаил Галактионов], отдам ему должное - мне доверяет несмотря на то, что я не ем и не пью воду до вечера», - говорит Сулейманов для телеканала «Матч ТВ».

Форвард добавил, что не собирается делать для себя никаких послаблений.

«Если и держать пост – держать пост до конца», - заключил Тимур.

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