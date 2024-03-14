Чанов не понимает вызова Максименко в сборную России

Один из голкиперов московского «Спартака» Александр Максименко попал в заявку национальной сборной России на мартовский сбор. Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей московского ЦСКА заявил, что не совсем понимает решение вызвать Максименко в главную команду страны.

«Можно сказать, удивлён вызову Максименко. Вратари «Спартака» в целом не сильно впечатляют в последнее время. Видимо, в сборной решили посмотреть, в каком он психологическом состоянии и взаимодействует с защитниками», - передаёт слова Чанова Legalbet.

Отметим, также в сборную вызваны голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, а также вратари «Панатинаикоса» и «Карабаха» соответственно – Юрий Лодыгин и Андрей Лунёв.