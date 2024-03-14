Литвинов: Вся команда виновата в ситуации с Промесом

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, подвёл ли Квинси Промес команду в ситуации со своим задержанием в ОАЭ.
- Всё в жизни случается. Если мы будем говорить, что он подвёл команду, это будет неправильно. Мы же все кричим, что один за все и все за одного. Так что сейчас говорить, что Квинси виноват из-за трёх пропущенных игр, - это неправильно.
- А кто виноват?
- Значит, все виноваты. Вся команда.
- Что не уберегли его?
- Да.
В четверг «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:1) и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Жеребьёвка турнира пройдёт в пятницу, 15 марта.
Значит если я навалю в своём подъезде кучу, то будет виноват весь подъезд?
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