Литвинов: Вся команда виновата в ситуации с Промесом

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, подвёл ли Квинси Промес команду в ситуации со своим задержанием в ОАЭ.

- Всё в жизни случается. Если мы будем говорить, что он подвёл команду, это будет неправильно. Мы же все кричим, что один за все и все за одного. Так что сейчас говорить, что Квинси виноват из-за трёх пропущенных игр, - это неправильно.

- А кто виноват?

- Значит, все виноваты. Вся команда.

- Что не уберегли его?

- Да.

В четверг «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:1) и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Жеребьёвка турнира пройдёт в пятницу, 15 марта.