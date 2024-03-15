Промес не вернётся в «Спартак»: Легкомыслие и отвага погубили карьеру футболиста

Похоже, история с Квинси Промесом подошла к концу. 13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, и сейчас готовится его экстрадиция на родину. Ему светит 7,5 года тюрьмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается разобраться, кто виноват в произошедшем.

Легкомыслие и отвага

В «Спартаке» новость о задержании Промеса прокомментировали только на следующий день, но не это главное. В последние недели в российских СМИ зачастили комментарии адвокатов «Спартака», отвечающих на вопросы о Промесе. И вот тут становится интересно, что это за адвокаты такие, которые позволили своему клиенту выехать в страну, у которой с Нидерландами соглашение об экстрадиции?

Это важнейший фактор всей истории. Легкомыслие или халатность повлекли за собой такие последствия? Разумеется, скоро мы получим все ответы, но даже от имеющихся вопросов голова идёт кругом.

Почему Промеса всё-таки взяли на сборы – непонятно. «Спартак» вышел из отпуска 22 января, футболист был на борту, и тогда не было опасений, что нападающему что-то грозит, хотя как раз в то время гремело дело, связанное с контрабандой наркотиков.

Промес виноват?

Когда Промеса всё же задержали и у общественности возник вопрос, кто взял игрока на сборы, «Спартак» ответил, что он тут ни при чём. Появилась информация, что Промеса брать на сборы не хотели, но он сам настоял, а когда вышел приговор по наркотикам, ему снова рекомендовали уехать, однако Квинси не считал нужным слушать клуб и решил остаться… Чтобы позабивать несколько голов в товарищеских матчах и успеть между делом потусить в местных клубах.

Это всё очень похоже на попытку снять с себя ответственность. Однако если бы это был другой клуб, то было бы трудно поверить в такое, но так как это «Спартак» – очень даже верится. В этом «пофигизме» весь «Спартак». Если эта версия правдива, то что же «красно-белые» развели в профессиональном футбольном клубе? Вы – работодатель, вас не слушается футболист, тот, который «наёмный работник». Если он вас игнорирует – значит в клубе бардак. В прошлом году игрок не ездил на сборы, а тренировался в Москве. За год Квинси успел сойти с ума и попасть в капкан перед носом? Кто-то всё-таки лжёт, чтобы переложить ответственность на футболиста.

Ну а нам уже можно попрощаться с такой фигурой российского футбола, как Промес, который обошёл легендарного Вагнера Лава по количеству голов в РПЛ среди легионеров. Всё, можно больше не говорить о Промесе как о футболисте: в ближайшее время ему будет не до футбола.

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