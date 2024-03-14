Литвинов: «Надеемся, что Промес скоро вернётся в команду»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ситуации с Квинси Промесом, которого арестовали в ОАЭ. Теперь нидерландца могут экстрадировать в Нидерланды, где он имеет два тюремных срока (по обоим поданы апелляции).

«Обсуждаем, переживаем за него. Надеемся, что всё обойдётся, и он вернётся в скором времени в команду. Возможно ли это? Не знаю, я же не разбираюсь в этих делах. Я так же читаю всё из прессы. Переживаем, потому что он часть нашей команды, часть нашей семьи. Никто ничего не знает, держим кулаки.

Был ли он на связи с командой? Да, ребята писали ему слова поддержки, что все его ждут. Надеемся, что скоро вернётся.

Как оценю поступок Промеса [с оставлением места ДТП]? Он мой партнёр по команде, я не могу говорить о нём что-то плохое. Если так случилось, то так случилось. Самое главное, чтобы он вернулся и мог помочь нам», - сказал Литвинов журналистам.