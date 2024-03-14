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Вахания: «Я будто в сказке, получаю удовольствие от происходящего»

14 Марта 2024 • 20:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о том, ожидал ли он увидеть себя стабильным игроком стартового состава команды.

«Я, если честно, нахожусь будто в сказке. Получаю огромное удовольствие от происходящего, но по‑прежнему удивляюсь», — цитирует Ваханию «Матч ТВ».

Футболист признался, что даже в своих мечтах не мог себе такого представить, но сейчас нужно радоваться, ведь все идет хорошо.

Напомним, 23-летний защитник перебрался в «Ростов» из «Зенита». В текущем сезоне Вахания провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Илья Вахания

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