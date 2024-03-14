Вахания: «Я будто в сказке, получаю удовольствие от происходящего»

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о том, ожидал ли он увидеть себя стабильным игроком стартового состава команды.

«Я, если честно, нахожусь будто в сказке. Получаю огромное удовольствие от происходящего, но по‑прежнему удивляюсь», — цитирует Ваханию «Матч ТВ».

Футболист признался, что даже в своих мечтах не мог себе такого представить, но сейчас нужно радоваться, ведь все идет хорошо.

Напомним, 23-летний защитник перебрался в «Ростов» из «Зенита». В текущем сезоне Вахания провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.