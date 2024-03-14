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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов оценил игру Артура и Педро в «Зените»

14 Марта 2024 • 20:30 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», дал комментарий по поводу победы питерцев над «Динамо» в Кубке России (2:0). Орлов поделился мнением о выступлениях зимних новичков «сине-бело-голубых» - Артура и Педро.

«Артур по-прежнему меня не убеждает, не делает, как говорится, разницу. Видимо, нужно ещё время. Педро тоже, похоже, привыкает к холодной российской погоде. Не так свеж и ярок, как на сборах, хотя, безусловно, старается. Номер не отбывает», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что на прошлых выходных «Зенит» вырвался на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги. Произошло это благодаря победе над «Уралом» (4:1) и поражению «Краснодара» от «Ростова» (1:2).

Следующий официальный матч «Зенит» проведёт через две с половиной недели – против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Педро Энрике Артур ещё теги
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