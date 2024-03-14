Талалаев назвал трёх игроков «Краснодара», которых хотел бы пригласить в «Химки»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос, кого из игроков «Краснодара» он бы хотел бы увидеть в подмосковном клубе.

«Сперцяна и Кордобу. Третьим, наверное, Алонсо. Мне очень нравятся футболисты, которые сочетают в себе и качественное умение обороняться, и креативность», — приводит слова Талалаева Metaratings.

По мнению специалиста, Алонсо является лучшим защитником РПЛ, Кордоба — один из лучших форвардов лиги, а Сперцян — лучший игрок центра поля.

Напомним, ранее «Химки» одолели «Краснодар» в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов, забив два безответных мяча. Таким образом, команда Талалаева вышла в следующий этап четвертьфинала, а «быки» покинули турнир.