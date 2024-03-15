«Краснодар» подписал себе приговор, команда выбыла из гонки за чемпионство

Ничья в трёх стартовых поединках после рестарта сезона, потеря первой строчки в турнирной таблице, вылет из Кубка России привели к сенсационной отставке из «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможности и вероятности борьбы клуба Сергея Галицкого за чемпионство.
Тренеры в цене
Пройдено две трети турнирной дистанции, а в РПЛ произошла всего седьмая тренерская отставка. С учётом трех изменений на тренерском мостике в клубе из Краснодарского края, по сути, их было всего пять. Сезон-2023/2024 к радости тренеров, да и прогрессивного футбольного люда, скуп на изменения. После пышных, судьбоносных потрясений, когда отставки случались с периодичностью одна за два тура (по 13 – 15 за сезон), сейчас руководители клубов стали набираться терпения. И в этом есть, безусловно, положительный момент. Как можно поставить игру или хотя бы выстроить игровую модель, когда за сезон проходят по три тренера со своим виденьем?! Чего можно было ожидать в прошлом году от средних по составу «Торпедо» или «Химок»? Результат был очевиден.
«Краснодар» без золота?
За 15 лет своего существования и чуть более короткого пребывания в главной футбольной лиге России Сергей Галицкий приучил всех, что поспешных решений не делает. Новость в тринадцатый день наступившей весны, даже после сенсационного вылета из Кубка, опровергла это мнение. Нужно внести свежую кровь, встряхнуть команду в преддверии решающих поединков. Всё это имеет место в качестве оправданий. Но как новому специалисту столь же безболезненно войти в отлаженный механизм, не разладив наигранные схемы? Сейчас от нового наставника будут ждать никак не меньше, чем от турнирных достижений серба. Пять лет назад «Краснодар» в последний раз был с медалями. Теперь же клуб из хлебосольного края рискует оказаться не только без золота, но и повторить итог последних четырёх турниров.
Тренерские отставки в РПЛ
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|Владимир Ивич
|«Краснодар»
|2
|13 марта 2024 г.
|434
|Денис Клюев
|«Сочи»
|16
|14 декабря 2023 г.
|11
|Александр Точилин
|«Сочи»
|16
|3 декабря 2023 г.
|77
|Дмитрий Хохлов
|«Сочи»
|13
|17 сентября 2023 г.
|160
|Вадим Евсеев
|«Факел»
|15
|5 сентября 2023 г.
|127
|Иржи Ярошик
|«Оренбург»
|16
|21 августа 2023 г.
|60
|Сергей Ташуев
|«Ахмат»
|11
|15 августа 2023 г.
|327
Константин Лицин
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