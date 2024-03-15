«Краснодар» подписал себе приговор, команда выбыла из гонки за чемпионство

Ничья в трёх стартовых поединках после рестарта сезона, потеря первой строчки в турнирной таблице, вылет из Кубка России привели к сенсационной отставке из «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможности и вероятности борьбы клуба Сергея Галицкого за чемпионство.

Тренеры в цене

Пройдено две трети турнирной дистанции, а в РПЛ произошла всего седьмая тренерская отставка. С учётом трех изменений на тренерском мостике в клубе из Краснодарского края, по сути, их было всего пять. Сезон-2023/2024 к радости тренеров, да и прогрессивного футбольного люда, скуп на изменения. После пышных, судьбоносных потрясений, когда отставки случались с периодичностью одна за два тура (по 13 – 15 за сезон), сейчас руководители клубов стали набираться терпения. И в этом есть, безусловно, положительный момент. Как можно поставить игру или хотя бы выстроить игровую модель, когда за сезон проходят по три тренера со своим виденьем?! Чего можно было ожидать в прошлом году от средних по составу «Торпедо» или «Химок»? Результат был очевиден.

«Краснодар» без золота?

За 15 лет своего существования и чуть более короткого пребывания в главной футбольной лиге России Сергей Галицкий приучил всех, что поспешных решений не делает. Новость в тринадцатый день наступившей весны, даже после сенсационного вылета из Кубка, опровергла это мнение. Нужно внести свежую кровь, встряхнуть команду в преддверии решающих поединков. Всё это имеет место в качестве оправданий. Но как новому специалисту столь же безболезненно войти в отлаженный механизм, не разладив наигранные схемы? Сейчас от нового наставника будут ждать никак не меньше, чем от турнирных достижений серба. Пять лет назад «Краснодар» в последний раз был с медалями. Теперь же клуб из хлебосольного края рискует оказаться не только без золота, но и повторить итог последних четырёх турниров.

Тренерские отставки в РПЛ

Тренер Клуб Место на момент отставки Дата отставки Количество дней в команде Владимир Ивич «Краснодар» 2 13 марта 2024 г. 434 Денис Клюев «Сочи» 16 14 декабря 2023 г. 11 Александр Точилин «Сочи» 16 3 декабря 2023 г. 77 Дмитрий Хохлов «Сочи» 13 17 сентября 2023 г. 160 Вадим Евсеев «Факел» 15 5 сентября 2023 г. 127 Иржи Ярошик «Оренбург» 16 21 августа 2023 г. 60 Сергей Ташуев «Ахмат» 11 15 августа 2023 г. 327

Константин Лицин