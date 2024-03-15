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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» подписал себе приговор, команда выбыла из гонки за чемпионство

15 Марта 2024 • 08:55 Комментировать

Ничья в трёх стартовых поединках после рестарта сезона, потеря первой строчки в турнирной таблице, вылет из Кубка России привели к сенсационной отставке из «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможности и вероятности борьбы клуба Сергея Галицкого за чемпионство.

Тренеры в цене

Пройдено две трети турнирной дистанции, а в РПЛ произошла всего седьмая тренерская отставка. С учётом трех изменений на тренерском мостике в клубе из Краснодарского края, по сути, их было всего пять. Сезон-2023/2024 к радости тренеров, да и прогрессивного футбольного люда, скуп на изменения. После пышных, судьбоносных потрясений, когда отставки случались с периодичностью одна за два тура (по 13 – 15 за сезон), сейчас руководители клубов стали набираться терпения. И в этом есть, безусловно, положительный момент. Как можно поставить игру или хотя бы выстроить игровую модель, когда за сезон проходят по три тренера со своим виденьем?! Чего можно было ожидать в прошлом году от средних по составу «Торпедо» или «Химок»? Результат был очевиден.

«Краснодар» без золота?

За 15 лет своего существования и чуть более короткого пребывания в главной футбольной лиге России Сергей Галицкий приучил всех, что поспешных решений не делает. Новость в тринадцатый день наступившей весны, даже после сенсационного вылета из Кубка, опровергла это мнение. Нужно внести свежую кровь, встряхнуть команду в преддверии решающих поединков. Всё это имеет место в качестве оправданий. Но как новому специалисту столь же безболезненно войти в отлаженный механизм, не разладив наигранные схемы? Сейчас от нового наставника будут ждать никак не меньше, чем от турнирных достижений серба. Пять лет назад «Краснодар» в последний раз был с медалями. Теперь же клуб из хлебосольного края рискует оказаться не только без золота, но и повторить итог последних четырёх турниров.

Тренерские отставки в РПЛ

Тренер
Клуб
Место на момент отставки 
Дата отставки 
Количество дней в команде
Владимир Ивич «Краснодар» 2 13 марта 2024 г. 434
Денис Клюев «Сочи» 16 14 декабря 2023 г. 11
Александр Точилин «Сочи» 16 3 декабря 2023 г. 77
Дмитрий Хохлов «Сочи» 13 17 сентября 2023 г. 160
Вадим Евсеев «Факел» 15 5 сентября 2023 г. 127
Иржи Ярошик «Оренбург» 16 21 августа 2023 г. 60
Сергей Ташуев «Ахмат» 11 15 августа 2023 г. 327

Константин Лицин

Перестал ли «Краснодар» бороться за чемпионства после ухода Ивича?
Да Нет И до отставки было понятно, что не станут чемпионами
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