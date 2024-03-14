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Орлов – об отставке Ивича: «Не могу назвать Галицкого самодуром»

14 Марта 2024 • 19:51 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о смене главного тренера в «Краснодаре». Как известно, после трёх неудачных весенних матчей Владимир Ивич был отправлен в отставку, после чего команду возглавил Мурад Мусаев.

Некоторые бывшие футболисты и тренеры не поддержали владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в решении по Ивичу. Впрочем, Орлов не стал упрекать руководителя краснодарского клуба.

«Лично я не могу назвать владельца «Краснодара» самодуром. У него есть своё видение футбола. Своя философия. После того как «Краснодар» создал себе комфортный задел в золотой гонке, Ивич почему-то начал больше думать об обороне, о более прагматичном футболе. Думаю, это едва ли понравилось Галицкому. Но он до определённого времени терпел», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По мнению Орлова, терпение Галицкого лопнуло тогда, когда весной «Краснодар» оказался не готов ко второй части сезона. Это вынудило владельца клуба пойти на радикальные меры, считает комментатор. 

«Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Зенита» команда отстаёт на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Геннадий Орлов Сергей Галицкий Владимир Ивич ещё теги
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