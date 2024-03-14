Тикнизяна заменили из-за травмы в матче Кубка России

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян покинул футбольное поле в матче Кубка России против «Балтики» из-за травмы во втором тайме. На 58-й минуте матча Наир получил повреждение, а спустя две минуты его на поле заменил Антон Миранчук. Характер и степень травмы, разумеется, будут известны позднее.

Напомним, что Наир открыл счёт в текущей кубковой игре на самом её старте. Однако во втором тайме балтийцы усилиями Данилы Козлова положение сравняли. На данный момент в игре двух клубов РПЛ – равенство, 1:1. Следить за концовкой поединка можно в текстовой трансляции на нашем портале.