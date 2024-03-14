Орлов посоветовал «Спартаку» двух тренеров

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на разговоры о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

По словам Орлова, он не понимает, почему «Спартак» снова связывают со специалистами из-за рубежа – с Артуром Жорже из «Браги» и уволенным из «Краснодара» Владимиром Ивичем. Орлов посоветовал «красно-белым» обратиться к тренерам из России.

«Не пора ли сделать ставку на тех, кто уже работал в клубе и добивался определенных результатов. Если и менять Абаскаля на кого-то, то для меня очевидны две кандидатуры – Карпин и Черчесов», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов отметил, что Карпин и Черчесов уже выигрывали со «Спартаком» медали, и что им не нужно будет время для адаптации к российскому футболу, в отличие от иностранцев.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Премьер-лиги.