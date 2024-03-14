Кобелев видит три клуба в гонке за титул РПЛ

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, являются ли «бело-голубые» участником гонки за титул Премьер-лиги.

«Конечно, участник. «Динамо» - в двух очках от лидера. «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» находятся в чемпионской гонке», - цитирует Кобелева «РБ Спорт».

В двух прошедших весенних матчах Премьер-лиги «Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0). Это позволило команде Марцела Лички серьёзно улучшить своё турнирное положение.

Следующим соперником «Динамо» в чемпионате России будет «Ростов». Матч пройдёт через две с половиной недели – после паузы, связанной с матчами национальных сборных.