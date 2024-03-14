Александр Мостовой назвал клубы РПЛ, в которых могут случиться тренерские отставки

Александр Мостовой, бывший игрок московского «Спартака», а ныне начинающий тренер и эксперт порассуждал о клубах Российской премьер-лиги, в которых в скорое время возможны тренерские отставки.

«Сочи», понятное дело, отпадает — там главный и так недавно сменился, а вот в «Оренбурге», «Ахмате», «Балтике» и «Урале» в ближайшее время вполне можно ждать тренерских отставок», - предположил Мостовой для Legalbet.

Также Мостовой отметил московский «Локомотив», который своей игрой после весеннего возобновления сезона не радует, но, по мнению Александра, «железнодорожники» вряд ли будут расставаться с Михаилом Галактионовым.