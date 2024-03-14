Роберт Морено заявил, что у «Сочи» не было цели выиграть в Кубке России

Вечером 14 марта клуб РПЛ, «Сочи» покинул Кубок России, проиграв «СКА-Хабаровску» в серии пенальти. Роберт Морено, рулевой южан заявил, что у его команды не было цели взять престижный трофей.

«Это будет для нас уроком. Мы должны продолжать двигаться дальше. Наша цель — остаться в РПЛ. Цель была не выиграть Кубок России, а играть хорошо и остаться в РПЛ», - говорит Морено телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что сочинцы по-прежнему занимают лишь 16 место турнирной таблицы РПЛ. В первых двух турах после весеннего возобновления сезона команда дважды сыграла вничью – сначала в гостях с «Балтикой» (0:0), а потом – в гостях с «Локомотивом» (2:2).

«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти