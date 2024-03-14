Петржела призвал Дзюбу задуматься о завершении карьеры

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«У него никогда не было скорости, а сейчас особенно. Артём старый и медленный игрок. Он вполне может добиться успеха в тренерстве, но уже не как игрок», — приводит слова чешского специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что в текущем сезоне российский футболист провёл за «железнодорожников» 22 встречи во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Что касается «Локомотива», то московская команда после 20 туров в РПЛ находится на пятой строчке. Коллектив из столицы страны заработал 32 балла.

В следующем туре «красно-зелёные» примут дома «Краснодар». Игра состоится 30 марта.