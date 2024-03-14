Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном оценил рестарт «армейцев» в чемпионате России.

- Команда еще недавно занимала восьмое место, а теперь поднялась на четвертое. Это результат работы Федотова на сборах?

- Федотов зимой ничего такого не сделал. Просто выздоровели травмированные, игра в обороне наладилась. Старые проблемы остались. В атаке тоже ничего не поменялось. Команда все так же забивает со стандартов, в игре с «Крыльями» дубль оформил Роша. А ведь он защитник. Моменты есть, но реализация слабая. Чалова весной не видно. Проблемы с левым флангом тоже остались.

- Опять сломался Дивеев. Защита без него посыплется?

- Зависит от того, как долго он будет лечиться. Но защита с ним и без него - две большие разницы. Игорю, конечно, очень не везет.

- Какие перспективы у ЦСКА на финише чемпионата?

- Надо смотреть на конкурентов. Непонятно, посыплется «Краснодар» или нет. Как будет играть «Динамо»? Но до восьмого места сейчас совсем недалеко. Там отрыв всего несколько очков. ЦСКА проиграл, конкуренты выиграли, вот и снова армейцы на восьмой строчке. Так что и сезон закончить там запросто могут.